दीवाली से पहले छत्तीसगढ़ में धनवर्षा! 2.70 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, बाजार में 1000 करोड़ का बूम

त्योहारी सीजन में मिलने वाली बोनस राशि का बड़ा हिस्सा केवल किराना या कपड़ों की तत्कालिक खरीदारी तक सीमित नहीं रहता। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार मध्यम वर्ग बोनस की 30 से 40 फीसदी राशि का उपयोग एफडी, म्यूचुअल फंड (एसआईपी), गोल्ड बॉन्ड और रियल एस्टेट में टोकन मनी देने जैसे दीर्घकालिक निवेश में करेगा। वहीं, एक बड़ा तबका इस एकमुश्त राशि से अपने गृह ऋण (होम लोन), वाहन कर्ज या व्यक्तिगत ऋण की प्री-पेमेंट कर ब्याज का बोझ हल्का करने की योजना बना रहा है। यही वजह है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भी विशेष फेस्टिव डिपॉजिट और लोन ऑफर की तैयारी कर रखी है।