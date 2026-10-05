पत्रिका एक्सक्लूसिव: छत्तीसगढ़ का हर तीसरा युवा हाई कोलेस्ट्रॉल की चपेट में, 80% को पता ही नहीं, किशोरों में भी बढ़ रहा खतरा

एक अन्य आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 10 से 19 साल के 46.6 प्रतिशत किशोरों में गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल खतरनाक स्तर तक कम है और 5 से 9 साल के 25.3 प्रतिशत बच्चों में ट्राइग्लिसराइड हाई है। डॉक्टरों का कहना है कि लक्षण न दिखने से ही यह साइलेंट किलर बन रहा है और सीधे हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। पिछले साल स्वास्थ्य विभाग ने भी 38.6 लाख की डायबिटीज जांच की थी, जिनमें 6.88 लाख मरीज मिले थे। यही नहीं 37.7 लाख की बीपी जांच में 11.82 लाख हाइपरटेंशन के केस मिले हैं। यानी जांच कराने वाले हर 5 में से 1 व्यक्ति को लाइफस्टाइल बीमारी है, जिसका सीधा कनेक्शन कोलेस्ट्रॉल से है।