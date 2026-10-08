Navratri 2026: धमतरी में विराजेंगी 9 सिर वाली मरघट काली, 2 टन की है विशाल प्रतिमा, जनवरी से चल रहा निर्माण

मूर्तिकार गंगा नाग के मुताबिक, 9 सिर वाली इस विशाल प्रतिमा का निर्माण जनवरी से शुरू किया गया था। कई महीनों की मेहनत के बाद अब प्रतिमा अंतिम रूप ले रही है। प्रतिमा की विशालता और नौ सिर वाले स्वरूप को लेकर आसपास के लोगों में भी उत्सुकता बनी हुई है। समिति से जुड़े सीतेश पवार ने बताया कि इस आयोजन को खास बनाने के लिए प्रतिमा के साथ पंडाल और सजावट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए समिति के सदस्य दर्शन और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।