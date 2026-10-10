Alcohol ban in village: धमतरी में शराबबंदी का बड़ा फैसला, बेचने वाले पर 20000 जुर्माना, सूचना देने वाले को 11 हजार का इनाम

बैठक में करेली चौकी प्रभारी राधेश्याम बंजारे ने ग्रामीणों की पहल की सराहना की। उन्होंने नशे से दूर रहने की समझाइश दी और शराब बेचने वालों के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। ग्रामसभा ने नशामुक्ति अभियान की निगरानी के लिए समिति गठित करने का निर्णय भी लिया, ताकि तय नियमों का पालन कराया जा सके। ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष गणपत पटेल, सचिव राजकुमार पटेल, सरपंच प्रीति भूपेंद्र ध्रुव, उपसरपंच कुलाश यादव और पंचों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व महिलाएं बैठक में मौजूद रहीं। ग्रामीणों ने गांव में बढ़ती नशाखोरी पर चिंता जताते हुए इसे आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताया। इसी पहल के संबंध में ग्रामीण धमतरी कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे और नशा उन्मूलन को लेकर जानकारी दी। मोहरेगा में लिया गया यह सामूहिक संकल्प अब गांव में सामाजिक बदलाव की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।