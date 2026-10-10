School Education System: धमतरी के 33 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा बेपटरी, 5 हजार से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर

School News: धमतरी जिले में स्वीकृत पदों के मुकाबले 7 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिसके चलते हजारों छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। वर्ष 2014-15 में महज 4 स्कूलों से शुरू हुई इस योजना का विस्तार वर्तमान में धमतरी ब्लॉक के 10, कुरुद के 7, मगरलोड के 6 और नगरी के 6 स्कूलों तक किया जा चुका है। जिले में आईटी, हेल्थ केयर, रिटेल, ब्यूटी वेलनेस और ऑटोमोटिव जैसे 11 ट्रेड संचालित हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सत्र 2025-26 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 5,075 विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में नामांकित थे। हालांकि नए सत्र 2026-27 के यू-डाइस आंकड़े अपडेट न होने से इस वर्ष का सटीक आंकड़ा अभी सामने नहीं आ पाया है।