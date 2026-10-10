10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धमतरी

School Education System: धमतरी के 33 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा बेपटरी, 5 हजार से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर

School Education System: धमतरी जिले के 33 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था प्रशिक्षकों की कमी से प्रभावित है। सात पद खाली हैं, जबकि सत्र 2025-26 में 5,075 विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में नामांकित थे।
2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Oct 10, 2026

School News

.सांकरा में कंम्पयूटर प्रशिक्षण के लिए छात्रों को रही परेशानी (Photo Patrika)

School News: धमतरी जिले में स्वीकृत पदों के मुकाबले 7 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिसके चलते हजारों छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। वर्ष 2014-15 में महज 4 स्कूलों से शुरू हुई इस योजना का विस्तार वर्तमान में धमतरी ब्लॉक के 10, कुरुद के 7, मगरलोड के 6 और नगरी के 6 स्कूलों तक किया जा चुका है। जिले में आईटी, हेल्थ केयर, रिटेल, ब्यूटी वेलनेस और ऑटोमोटिव जैसे 11 ट्रेड संचालित हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सत्र 2025-26 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 5,075 विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में नामांकित थे। हालांकि नए सत्र 2026-27 के यू-डाइस आंकड़े अपडेट न होने से इस वर्ष का सटीक आंकड़ा अभी सामने नहीं आ पाया है।

टूरिज्म और आईटी ट्रेड पर सबसे ज्यादा मार

वर्तमान में जिले के 11 ट्रेडों के लिए 59 प्रशिक्षक ही कार्यरत हैं। खाली पड़े 7 पदों में सबसे बुरी स्थिति 'टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी' सेक्टर की है, जहां 4 पद रिक्त हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, आईटी-आईटीईएस और रिटेल ट्रेड में भी 1-1 प्रशिक्षक का पद लंबे समय से खाली पड़ा है।

प्रैक्टिकल ज्ञान से वंचित छात्र, जुगाड़ से चल रही कक्षाएं, छात्रों का हो रहा नुकसान

व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य ध्येय किताबी ज्ञान के बजाय व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। विशेषज्ञ ट्रेनर न होने के कारण कई स्कूलों की प्रयोगशालाएं धूल फांक रही हैं। रिक्त पदों की भरपाई के लिए स्कूल प्रबंधन गैर-विषय शिक्षकों से थ्योरी पढ़वा रहा है या फिर स्थानीय युवाओं के सहारे 'जुगाड़ की पढ़ाई' कराई जा रही है। ऐसे में बिना एक्सपर्ट के छात्र प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पूरी तरह वंचित हो रहे हैं।

जिला परियोजना अधिकारी का बयान

जिला परियोजना अधिकारी खेमेंद्र कुमार साहू ने कहा जिला परियोजना अधिकारी, धमतरी व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन राज्य कार्यालय स्तर से किया जाता है। जिले में खाली पदों की अद्यतन जानकारी समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 02:34 pm

Published on:

10 Oct 2026 02:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / School Education System: धमतरी के 33 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा बेपटरी, 5 हजार से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Alcohol ban in village: धमतरी में शराबबंदी का बड़ा फैसला, बेचने वाले पर 20000 जुर्माना, सूचना देने वाले को 11 हजार का इनाम

Alcohol ban
धमतरी

Dhamtari News: सरपंचों के विरोध के बाद SDM और जनपद CEO हटाए गए, नए अधिकारियों की नियुक्ति

Dhamtari Transfer News
धमतरी

Navratri 2026: धमतरी में विराजेंगी 9 सिर वाली मरघट काली, 2 टन की है विशाल प्रतिमा, जनवरी से चल रहा निर्माण

Navratri 2026
धमतरी

jaundice infection:धमतरी में फिर पीलिया की दस्तक, पार्षद के घर में ही मिले तीन संक्रमित

jaundice infection:
धमतरी

जिनका कोई अपना नहीं, उनके लिए ‘अपनत्व’, धमतरी में 715 लावारिस पितरों का होगा पिंडदान

Chhattisgarh News
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.