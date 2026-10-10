रायपुर में 11 सरकारी स्कूल निजी भवनों में, विधायक का पत्र भी बेअसर, 2 साल बाद भी नहीं टूटा जर्जर भवन

रायपुर@अनुराग सिंह। Government School Dilapidated Building: राजधानी में सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन के कारण स्कूल का संचालन निजी भवन और निजी स्कूलों में किया जा रहा है। रायपुर में ही ऐसे 11 स्कूल हैं। गजब की बात यह है कि विधायकों के लेटर के बाद भी कई स्कूलों को अब तक डिस्मेंटल भी नहीं कराया जा सका है। बात करें गुरुघासीदास नगर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की तो लगभग दो साल से एक निजी स्कूल के भवन स्कूल संचालित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि विधायक द्वारा लेटर दिए जाने के बाद भी दो साल के सरकारी जर्जर स्कूल को अब तक डिस्मेंटल नहीं किया गया है।