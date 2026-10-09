Dhamtari News: सरपंचों के विरोध के बाद SDM और जनपद CEO हटाए गए, नए अधिकारियों की नियुक्ति

Dhamtari Transfer News: सेवा संकल्प शिविर में हुआ था विवाद(photo-patrika)
Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। नगरी SDM प्रीति दुर्गम और जनपद पंचायत CEO को हटाया गया है। इसके बाद मनोज करकाम को नगरी का नया SDM बनाया गया है, जबकि विमल कुमार साहू को जनपद पंचायत CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बदलाव सेवा संकल्प शिविर के दौरान सरपंचों के विरोध के बाद चर्चा में है। शिविर में सरपंचों को मंच से नीचे उतारने के आरोप के बाद नाराजगी सामने आई थी। सरपंचों ने सांसद भोजराज नाग के सामने विरोध जताया था।
मिली जानकारी के अनुसार, सेवा संकल्प शिविर के दौरान सरपंचों को मंच से नीचे उतार दिया गया था। इस घटना के बाद सरपंचों में नाराजगी देखी गई। आरोप था कि नगरी SDM प्रीति दुर्गम ने सरपंचों को मंच से नीचे उतरने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी।
सरपंचों ने सांसद भोजराज नाग की मौजूदगी में ही अपनी नाराजगी जाहिर की थी। विरोध के दौरान कुछ सरपंच जमीन पर बैठ गए और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मौके पर मौजूद लोगों ने सरपंचों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद किसी तरह मामला शांत हुआ।
प्रशासनिक बदलाव के बाद मनोज करकाम को नगरी का नया SDM नियुक्त किया गया है। वहीं, विमल कुमार साहू को जनपद पंचायत CEO की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों की नई पदस्थापना के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है।
सेवा संकल्प शिविर में हुए विवाद और सरपंचों की नाराजगी के बाद अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अधिकारियों को हटाने के पीछे का आधिकारिक कारण स्पष्ट होने पर ही यह कहा जा सकेगा कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर सरपंचों के विरोध से जुड़ी है।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग