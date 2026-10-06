CG Electricity Bill: बिजली बिल समाधान योजना को मिली नई डेडलाइन, BPL और कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र आश्रित उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके तहत बकाया बिजली बिल के निपटारे के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार मूल राशि और अधिभार में छूट दी जाएगी। योजना की अवधि बढ़ने से पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने और लंबित प्रकरणों का समाधान कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।