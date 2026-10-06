SIR Controversy: 19 लाख से ज्यादा मतदाता Shifted या Absent, 6 लाख से अधिक मृत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने उठाए सवाल

SIR Controversy: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मतदाता सूची से करीब 24.99 लाख नाम बाहर होने को लेकर भाजपा सरकार और निर्वाचन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शुक्ला ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, इनमें करीब 19.13 लाख मतदाताओं को अनुपस्थित या स्थानांतरित श्रेणी में रखा गया है और 6 लाख से अधिक मतदाताओं को मृत बताया गया है।