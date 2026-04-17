फर्जी दस्तावेज से नियमों की खुली धज्जियां! बोर खनन के लिए SDM के नाम से बनाया Fake Letter, जांच के बाद FIR के आदेश

मामले में Pratima Thakre ने स्पष्ट किया कि संबंधित पत्र पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने थाने में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। SDM ने कहा कि न तो पत्र पर लगी सील उनके कार्यालय की है और न ही हस्ताक्षर असली हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 5 अप्रैल की तारीख का उपयोग करते हुए फर्जी अनुमति पत्र के आधार पर बोर खनन कराया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि फर्जीवाड़ा सुनियोजित तरीके से किया गया।