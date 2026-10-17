Dhamtari News: परीक्षा या मजाक, प्रश्न पत्र की जगह ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवालों से भडक़े छात्र

Dhamtari PG College News: परीक्षा के लिए शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र देने के बजाय ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखकर परीक्षा कराई जा रही है। धमतरी के पीजी कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की इस व्यवस्था को लेकर छात्र-छात्राओं में नाराजगी बढ़ गई। शुक्रवार को विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया और सभी परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की मांग उठाई। करीब 20 मिनट तक चले प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन से परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने की मांग की।