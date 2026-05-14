बाल-बाल बचे युवती के पिता! प्रेम प्रसंग विवाद में गोली से हुआ जानलेवा हमला, अब तक दो आरोपी गिरफ्तार

Korba Firing Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर युवती के पिता पर गोली चलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर डकैती समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इलाके में घेराबंदी कर उसे दबोचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों और हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की भी जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।