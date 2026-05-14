बाल-बाल बचे युवती के पिता! प्रेम प्रसंग विवाद में गोली से हुआ जानलेवा हमला, अब तक दो आरोपी गिरफ्तार

CG Firing News(photo-patrika)
Korba Firing Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर युवती के पिता पर गोली चलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर डकैती समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इलाके में घेराबंदी कर उसे दबोचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों और हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क की भी जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
यह पूरा मामला 19 फरवरी का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, बालको थाना क्षेत्र के दोन्द्रों संगम नगर में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच युवती के पिता पर जानलेवा हमला करने की साजिश रची गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती के पिता पर गोली चला दी। हालांकि किस्मत अच्छी रही कि गोली उन्हें नहीं लगी और वे बाल-बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था।
गोली चलाने की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बालको निवासी 22 वर्षीय साहिल मासी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए थे। हालांकि इस मामले में एक अन्य आरोपी, जिसने वारदात की साजिश रची और हथियार उपलब्ध कराया था, लगातार फरार चल रहा था।
बालको थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से आरोपी के इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी काफी शातिर है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पुराना है। उसके खिलाफ डकैती और अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी का किसी बड़े आपराधिक गिरोह से संबंध तो नहीं है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पूरा विवाद प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि युवती और युवक के संबंधों को लेकर परिवार के बीच तनाव चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने युवती के पिता को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि समय रहते बड़ा हादसा टल गया।
फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जुड़े अन्य आरोपियों और हथियार सप्लाई नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खुलासे भी हो सकते हैं। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग