अब बैंकिंग सुविधाओं के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, हर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में लगेंगे विशेष शिविर

Bank Account KYC Update: छत्तीसगढ़ में अब बैंकिंग सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को दूर-दराज के बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार की पहल पर प्रदेश में विशेष वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को बैंक खाते खुलवाने, निष्क्रिय खातों को दोबारा चालू कराने, केवाईसी अपडेट कराने और बीमा व पेंशन योजनाओं से जुड़ने की सुविधा मिलेगी।