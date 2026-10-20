Raipur Crime News: रील में वीडियो बनाने का है शौक, पिस्टल-चाकू के साथ डाल रहे हैं वीडियो तो संभल जाएं, अब पुलिस का पड़ेगा डंडा

Crime News: सोशल मीडिया में लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ युवाओं का शौक अब कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। चाकू, कट्टा और पिस्टलनुमा वस्तुओं के साथ रील बनाकर खुद को डॉन और गैंगस्टर दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जा रहे ऐसे वीडियो में हथियार लहराने, गाली-गलौज करने, मारपीट का प्रदर्शन करने और धमकी भरे अंदाज वाले दृश्य रहते हैं। कुछ आदतन बदमाश ऐसा करते थे, लेकिन अब सामान्य युवक और नाबालिग भी ऐसा करने लगे हैं। इसके चलते वे कानूनी पचड़े में फंस रहे हैं। पिछले साल पुलिस ने ऐसा करने वाले 96 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस साल भी 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। खमतराई, तेलीबांधा, पुरानी बस्ती और डीडी नगर जैसे इलाकों में केस दर्ज हो चुके हैं।