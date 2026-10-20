Indian Railway: दूसरे के टिकट पर सफर करने वालों की खैर नहीं, रायपुर स्टेशन में चल रही धरपकड़

Raipur Railway Station: @ हिमांशु शर्मा। रेलवे में आरक्षित टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति के सफर करने और आरक्षण कोटे के दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुए अब यात्रियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को अभियान चलाकर टिकट और यात्रा कर रहे यात्रियों के दस्तावेजों का मिलान करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। रियायती किराए या विशेष आरक्षण कोटे का लाभ लेने वाले यात्रियों को जरूरत पड़ने पर अपनी पात्रता साबित करने वाला मूल प्रमाण-पत्र दिखाना होगा।