छत्तीसगढ़ सरकार पर भूपेश का हमला (Photo Source- Patrika File Photo)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित बोतल्दा रॉक गार्डन में युवती के साथ मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए। भूपेश बघेल ने केवल बोतल्दा की घटना ही नहीं, बल्कि धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज और RI परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने धान खरीदी को लेकर श्वेत पत्र जारी करने और भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी की CBI जांच कराने की मांग उठाई।
दरअसल, रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र स्थित बोतल्दा रॉक गार्डन में 14 नवंबर को एक युवती अपने प्रेमी के साथ घूमने गई थी। इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे और युवती के प्रेमी के साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि युवकों ने उसके साथ गाली-गलौज भी की। इसके बाद आरोपियों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। वहीं, इस मामले ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
बोतल्दा रॉक गार्डन की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए। उनके इस बयान को राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर राजनीतिक हमले के रूप में देखा जा रहा है। भूपेश बघेल ने घटना के बहाने सरकार को घेरते हुए महिलाओं की सुरक्षा और प्रदेश में अपराधों को लेकर सवाल उठाए।
भूपेश बघेल ने धान खरीदी केंद्रों में सामने आ रही शॉर्टेज के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है। बघेल ने पिछले साल हुई धान खरीदी का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि धान खरीदी के दौरान कितनी मात्रा में धान खरीदा गया, कितना धान मिलों तक पहुंचा और शॉर्टेज की स्थिति क्यों बनी। उन्होंने कहा कि इस मांग को उठाए हुए चार दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
पूर्व मुख्यमंत्री ने RI परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मामले में नए तथ्य सामने आ रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में आयोजित परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। उन्होंने इन सभी मामलों की जांच CBI से कराने की मांग की। इस दौरान उन्होंने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी तंज कसा। उनका कहना था कि यदि सरकार भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो उसे परीक्षा से जुड़े मामलों में भी सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
भूपेश बघेल के बयान से साफ है कि कांग्रेस फिलहाल प्रदेश में कानून-व्यवस्था, धान खरीदी और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। बोतल्दा रॉक गार्डन की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा फिर चर्चा में ला दिया है। वहीं, धान खरीदी में शॉर्टेज को लेकर श्वेत पत्र की मांग और RI परीक्षा पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग के जरिए कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। अब देखना होगा कि इन तीनों मुद्दों पर राज्य सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और विपक्ष के सवालों पर सरकार क्या जवाब देती है।
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