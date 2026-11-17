Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित बोतल्दा रॉक गार्डन में युवती के साथ मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए। भूपेश बघेल ने केवल बोतल्दा की घटना ही नहीं, बल्कि धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज और RI परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने धान खरीदी को लेकर श्वेत पत्र जारी करने और भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी की CBI जांच कराने की मांग उठाई।