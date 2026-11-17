भौतिक सत्यापन के दौरान अपात्र हितग्राहियों का मामला सामने आने के बाद संबंधित लोगों से राशि वापस लेने की कार्रवाई शुरू की गई। अब तक 189 लोगों से कुल 6 लाख 72 हजार 500 रुपए की वसूली की जा चुकी है। हालांकि, वसूली का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक, 162 लोगों से अब भी 4 लाख 75 हजार 700 रुपए की राशि वसूलना बाकी है। ऐसे में विभाग के सामने बकाया राशि की वसूली करना बड़ी चुनौती बना हुआ है।