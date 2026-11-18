

उपमुख्यमंत्री साव ने बताया कि कैबिनेट द्वारा सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुसार नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद कॉलेज को तीन वर्षों के लिए आवर्ती (recurring) और अनावर्ती (non-recurring) अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) से जुड़े अबूझमाड़िया छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।