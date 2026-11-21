RTE Admission: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में सत्र 2027-28 के दाखिले की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावक 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद राज्य स्तर से जिलावार लॉटरी के जरिए बच्चों का चयन किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय के शेड्यूल के अनुसार, अभी पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल अपडेट, नए स्कूल का रजिस्ट्रेशन और हैबिटेशन मैपिंग का काम 25 नवंबर तक किया जाएगा। इसके बाद नोडल प्राचार्य और डीईओ स्तर पर स्कूल प्रोफाइल का सत्यापन और सीटों की जानकारी 28 नवंबर तक करेंगे।