पामगढ़ विधायक का WhatsApp हुआ हैक, परिचितों से मांगे 52 हजार रुपए, मचा हड़कंप

हैकर्स ने विधायक के परिचितों को WhatsApp पर मैसेज भेजकर 76 हजार रुपए की मांग की थी। मैसेज में कहा गया था कि UPI काम नहीं कर रहा है और तत्काल पैसों की जरूरत है। इस तरह लोगों को भरोसे में लेकर रकम ट्रांसफर कराने की कोशिश की गई थी। हालांकि, कुछ लोगों को भेजे गए मैसेज पर संदेह हुआ। उन्होंने विधायक तुलेश्वर मरकाम से सीधे संपर्क कर इसकी पुष्टि की। बातचीत के बाद स्पष्ट हुआ कि मैसेज विधायक की ओर से नहीं भेजे गए थे।