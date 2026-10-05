5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जांजगीर चंपा

पामगढ़ विधायक का WhatsApp हुआ हैक, परिचितों से मांगे 52 हजार रुपए, मचा हड़कंप

WhatsApp Hacking Case: पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंस का WhatsApp हैक होने का मामला सामने आया है। हैकर्स ने उनके परिचितों को WhatsApp पर मैसेज भेजकर 52 हजार रुपए के ऑनलाइन भुगतान की मांग की।
2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 05, 2026

Sheshraj Harbans WhatsApp hack

पामगढ़ विधायक का WhatsApp हुआ हैक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Pamgarh MLA WhatsApp Hacked: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब साइबर ठग जनप्रतिनिधियों के WhatsApp अकाउंट और मोबाइल को निशाना बनाकर उनके परिचितों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंस के WhatsApp से 52 हजार रुपए के ऑनलाइन भुगतान की मांग किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी होने पर विधायक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल/WhatsApp हैक हो गया है।

विधायक ने अपने परिचितों और संपर्क में रहने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनके WhatsApp से आने वाले किसी भी भुगतान संबंधी मैसेज पर भरोसा न करें और कोई भी राशि भुगतान न करें।

सांसद फूलो देवी नेताम के WhatsApp से भेजा 56 हजार का फर्जी मैसेज

बता दें कि कुछ दिनों पहले राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के WhatsApp अकाउंट में सेंधमारी कर उनके परिचितों को ठगी के इरादे से संदेश भेजे जाने का मामला सामने आया था। साइबर ठगों ने सांसद के मोबाइल नंबर और उनकी पहचान का इस्तेमाल करते हुए संपर्क सूची में मौजूद लोगों को मैसेज भेजा था।

मैसेज में दावा किया गया था कि गलती से 56 हजार रुपए का भुगतान हो गया है। इसके बाद संबंधित लोगों से कहा गया कि वे दो घंटे के भीतर यह रकम वापस कर दें। चूंकि मैसेज सांसद के नंबर से आया था, इसलिए शुरुआत में इसे वास्तविक समझे जाने की संभावना थी। ठगों ने इसी भरोसे का फायदा उठाकर रकम वापस कराने की कोशिश की थी।

APK फाइल खोलते ही विधायक का मोबाइल हुआ था हैक

इसी तरह का एक मामला कोरबा जिले से भी सामने आया था। पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र के विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम का मोबाइल एक APK फाइल खोलने के बाद हैक होने की जानकारी सामने आई थी। बताया गया कि APK फाइल खोलने के बाद साइबर ठगों ने मोबाइल पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसके बाद विधायक के WhatsApp अकाउंट का इस्तेमाल कर उनके संपर्क में मौजूद लोगों को मैसेज भेजे गए थे।

विधायक के नाम पर मांगे थे 76 हजार रुपए

हैकर्स ने विधायक के परिचितों को WhatsApp पर मैसेज भेजकर 76 हजार रुपए की मांग की थी। मैसेज में कहा गया था कि UPI काम नहीं कर रहा है और तत्काल पैसों की जरूरत है। इस तरह लोगों को भरोसे में लेकर रकम ट्रांसफर कराने की कोशिश की गई थी। हालांकि, कुछ लोगों को भेजे गए मैसेज पर संदेह हुआ। उन्होंने विधायक तुलेश्वर मरकाम से सीधे संपर्क कर इसकी पुष्टि की। बातचीत के बाद स्पष्ट हुआ कि मैसेज विधायक की ओर से नहीं भेजे गए थे।

लोगों से सतर्क रहने की अपील

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों को देखते हुए लोगों को WhatsApp पर आने वाले पैसों से जुड़े मैसेज को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी परिचित या जनप्रतिनिधि के नंबर से अचानक पैसे की मांग किए जाने पर बिना पुष्टि के राशि ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए। संबंधित व्यक्ति से फोन पर सीधे संपर्क कर मैसेज की पुष्टि करना जरूरी है।

Chhattisgarh Politics: भाजपा को बड़ा झटका! 8 युवाओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, MLA ने किया स्वागत

ये भी पढ़ें
Congress Joining

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2026 02:47 pm

Published on:

05 Oct 2026 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / पामगढ़ विधायक का WhatsApp हुआ हैक, परिचितों से मांगे 52 हजार रुपए, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ई-केवाईसी नहीं तो LPG सिलेंडर की रिफिल बुकिंग बंद, जांजगीर-चांपा में 39 हजार 215 कनेक्शन प्रभावित

LPG Cylinder Booking
जांजगीर चंपा

Truck Accident: जांजगीर में बड़ा हादसा, नदी में गिरते-गिरते बचा ट्रक, रेलिंग में अटका

Truck Accident
जांजगीर चंपा

High-level bridge: जांजगीर को बड़ी सौगात, लीलागर नदी पर 8.31 करोड़ से बनेगा हाईलेवल ब्रिज

Lilagar River bridge
जांजगीर चंपा

Janjgir News: मेहंदी पंचायत में 16 लाख के भुगतान पर विवाद, ग्रामीण बोले- जमीन पर नजर नहीं आ रहे काम

Janjgir News
जांजगीर चंपा

प्रशिक्षु SI अब संभालेंगे थाना-चौकी, जांजगीर-चांपा SP ने 2 माह के लिए सौंपा स्वतंत्र प्रभार, आदेश जारी

Chhattisgarh News
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.