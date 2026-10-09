Surguja Police: 800 मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने चलवाया बुलडोजर, कानफोड़ु आवाज निकालकर करते थे परेशान

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के विभिन्न थाना व पुलिस चौकी द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान 800 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए थे। शुक्रवार को पुलिस लाइन में जब्त 800 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस द्वारा बुलडोजर चलवाकर नष्ट (Bulldozer action) करा दिया गया। बता दें कि युवाओं में दोपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने का क्रेज बढ़ा हुआ है। ये तेज आवाज निकालकर राहगीरों को परेशान करते थे। इस दौरान पुलिस ने अभियान चलाकर ऐसे साइलेंसर जब्त किए थे।