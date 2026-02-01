Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर स्नान-दान का महापर्व, आज से राजिम कल्प कुंभ का शुभारंभ

पं. चन्द्रभूषण शुक्ला ने बताया कि माघ मास की ऐसी विशेषता है कि पवित्र नदियों में स्नान करना गंगाजल के समान होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व होती है, इसलिए प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु जाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। माघी पुन्नी के लिए भगवान श्रीहरि की पूजा-अर्चना का फल प्राप्त होता है। इस तिथि का व्रत मनोकामना पूर्ति, धन-धान्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन तिल, गुड़, कंबल और कपड़ों का दान विशेष फलदायी माना गया है।