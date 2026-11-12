राजिम में बने 33 करोड़ के लक्ष्मण झूले पर मंडराया संकट, चार साल में उखड़ने लगा रंग-रोगन

यह पुल महानदी, पैरी और सोढूर के पवित्र संगम पर गरियाबंद जिले को धमतरी जिले से जोड़ता है। वर्षाकाल में जब नदियां उफान पर होती हैं और संगम क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता है, तब यह झूला श्रद्धालुओं को पंचमुखी कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर तक पहुंचाने का एकमात्र सुरक्षित जरिया बनता है। भगवान श्री राजीवलोचन और कुलेश्वरनाथ महादेव के दर्शन के लिए देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यह झूला मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हाल ही में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु मोहित, राजू, भीष्म, दीप्ति, सुरेखा, राधिका और रश्मि ने पुल की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द जंग लगे हिस्सों का उपचार कराए और पुल का पुन: रंग-रोगन कर स्वच्छता बनाए रखने के कड़े इंतजाम करे।