Ambikapur News: सीएचओ के इंसेन्टिव भुगतान की होगी जांच, NHM ने जारी किया पत्र तो जताई आपत्ति, कहा- करेंगे बहिष्कार

अंबिकापुर. स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को दिए जाने वाले इंसेंटिव भुगतान में अनियमितता की शिकायतों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) (National Health Mission) ने जांच के निर्देश दिए हैं। एनएचएम के अपर संचालक इंद्रजीत बर्मन ने 7 अक्टूबर को सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) को पत्र जारी कर सीएचओ की कार्यप्रणाली और इंसेंटिव भुगतान की जांच कराने को कहा है। अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई कर जांच प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को भेजना अनिवार्य किया गया है। इधर सीएचओ संघ ने पत्र जारी करने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अपनी लंबित मांगों का निराकरण करने की मांग की है। निराकरण नहीं होने पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अनिश्चितकालीन बहिष्कार की चेतावनी दी गई है।