Ambikapur DMF Scam: डीएमएफ मद के 1.32 करोड़ किए गबन, पूर्व जनपद CEO, इंजीनियर समेत 9 के खिलाफ होगी एफआईआर

बता दें कि 31 मार्च 2023 को कॉलेज परिसर (Atmanand College Campus) में 3 निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इनमें गार्डन सौंदर्यीकरण और सीसी रोड निर्माण के लिए 33.24 लाख रुपए, प्रथम तल पर प्रयोगशाला, पुस्तकालय के नवीनीकरण और आहाता निर्माण के लिए 49.57 लाख रुपए तथा भूतल पर प्राचार्य कक्ष, कार्यालय नवीनीकरण और पार्किंग शेड के लिए 49.52 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। इन कार्यों के लिए ग्राम पंचायत केशवपुर को निर्माण एजेंसी बनाया गया था।