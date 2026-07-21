Train Cancelled: बिलासपुर रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! 8 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल, देखें list

Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में अधोसंरचना विकास कार्यों के चलते रेल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। भाटापारा और हथबंद स्टेशन के बीच तीसरी लाइन पर ऑटो सिग्नलिंग कार्य को पूरा करने के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते रेलवे प्रशासन ने 22 जुलाई को सात मेमू एवं पैसेंजर ट्रेनों और 23 जुलाई को एक ट्रेन को रद्द करने का निर्णय लिया है।