Nakti Bulldozer Action: 14 किमी पदयात्रा के बाद रंग लाई कोशिश! राज्यपाल से मिली Congress, जल्द हो सकती है चर्चा

कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में कहा कि नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के बाद कई परिवार गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके अनुसार, प्रभावित लोगों के सामने आवास, आजीविका और दैनिक जरूरतों से जुड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को आवश्यक निर्देश दें, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके।