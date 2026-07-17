जगदलपुर रथयात्रा में उमड़ी भीड़ के बीच हादसा! पहिए के नीचे आई बुजुर्ग महिला, Video वायरल

Goncha Rath Yatra: रथ के पहिए के नीचे आई बुजुर्ग महिला(photo-patrika)
Goncha Rath Yatra: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित ऐतिहासिक गोंचा महापर्व के दौरान गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। गोलबाजार के पास रथयात्रा के दौरान एक बुजुर्ग महिला का हाथ रथ के पहिए के नीचे आ गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत रथ को रुकवाया और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी हथेली में फ्रैक्चर की पुष्टि की है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ देर के लिए रथयात्रा भी प्रभावित रही।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गोंचा रथयात्रा अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रही थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ खींचने में शामिल थे। इसी दौरान भीड़ के बीच मौजूद एक बुजुर्ग महिला अचानक संतुलन खो बैठी और उसका हाथ रथ के पहिए की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि रथ का पहिया महिला की हथेली के ऊपर से गुजर गया। घटना को देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।
हादसे के तुरंत बाद रथ खींच रहे श्रद्धालुओं और आयोजन समिति के सदस्यों ने तत्परता दिखाते हुए रथ को तुरंत रोक दिया। यदि समय रहते रथ नहीं रोका जाता, तो घटना और गंभीर हो सकती थी। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हथेली में फ्रैक्चर की पुष्टि की।
चिकित्सकों के अनुसार, महिला की स्थिति फिलहाल स्थिर है और उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। राहत की बात यह है कि हादसे में महिला को गंभीर अंदरूनी चोट नहीं आई और उसकी जान सुरक्षित है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि आवश्यक जांच के बाद महिला का उपचार किया जा रहा है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
घटना के बाद रथयात्रा स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालुओं के बीच चिंता का माहौल देखने को मिला। हालांकि, प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से स्थिति को जल्द नियंत्रित कर लिया गया। महिला को अस्पताल भेजे जाने और स्थिति सामान्य होने के बाद गोंचा रथयात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे रथयात्रा के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतें।
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