17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

जगदलपुर रथयात्रा में उमड़ी भीड़ के बीच हादसा! पहिए के नीचे आई बुजुर्ग महिला, Video वायरल

जगदलपुर की ऐतिहासिक गोंचा रथयात्रा के दौरान एक बुजुर्ग महिला का हाथ रथ के पहिए के नीचे आ गया। हादसे में महिला की हथेली में फ्रैक्चर हुआ है और उसका इलाज जारी है।
2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 17, 2026

Goncha Rath Yatra

Goncha Rath Yatra: रथ के पहिए के नीचे आई बुजुर्ग महिला(photo-patrika)

Goncha Rath Yatra: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित ऐतिहासिक गोंचा महापर्व के दौरान गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। गोलबाजार के पास रथयात्रा के दौरान एक बुजुर्ग महिला का हाथ रथ के पहिए के नीचे आ गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत रथ को रुकवाया और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी हथेली में फ्रैक्चर की पुष्टि की है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ देर के लिए रथयात्रा भी प्रभावित रही।

Goncha Festival Jagdalpur: गोलबाजार के पास हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गोंचा रथयात्रा अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रही थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ खींचने में शामिल थे। इसी दौरान भीड़ के बीच मौजूद एक बुजुर्ग महिला अचानक संतुलन खो बैठी और उसका हाथ रथ के पहिए की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि रथ का पहिया महिला की हथेली के ऊपर से गुजर गया। घटना को देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।

लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

हादसे के तुरंत बाद रथ खींच रहे श्रद्धालुओं और आयोजन समिति के सदस्यों ने तत्परता दिखाते हुए रथ को तुरंत रोक दिया। यदि समय रहते रथ नहीं रोका जाता, तो घटना और गंभीर हो सकती थी। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हथेली में फ्रैक्चर की पुष्टि की।

अस्पताल में जारी है उपचार

चिकित्सकों के अनुसार, महिला की स्थिति फिलहाल स्थिर है और उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। राहत की बात यह है कि हादसे में महिला को गंभीर अंदरूनी चोट नहीं आई और उसकी जान सुरक्षित है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि आवश्यक जांच के बाद महिला का उपचार किया जा रहा है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

कुछ देर बाधित रही रथयात्रा

घटना के बाद रथयात्रा स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालुओं के बीच चिंता का माहौल देखने को मिला। हालांकि, प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से स्थिति को जल्द नियंत्रित कर लिया गया। महिला को अस्पताल भेजे जाने और स्थिति सामान्य होने के बाद गोंचा रथयात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे रथयात्रा के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतें।

धमतरी में अजीबोगरीब घटना, स्कूली छात्र ने 11 साथियों को दांत से काटा

ये भी पढ़ें
Student Bite Classmates

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 01:47 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / जगदलपुर रथयात्रा में उमड़ी भीड़ के बीच हादसा! पहिए के नीचे आई बुजुर्ग महिला, Video वायरल

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

SP Office Salary Scam: जगदलपुर SP ऑफिस सैलरी स्कैम में आया बड़ा ट्विस्ट, 2 करोड़ से बढ़कर 3.40 करोड़ पहुंची रकम

SP Office Salary Scam
जगदलपुर

UP पहुंचने से पहले पकड़ाया करोड़ों का गांजा, जगदलपुर पुलिस के हाथ आया एक आरोपी, खोले बड़े राज

jagdalpur police news
जगदलपुर

सरेंडर के बाद भी संघर्ष जारी: मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों के सामने समाज का भरोसा जीतने की सबसे बड़ी चुनौती

Chhattisgarh Naxal Surrender
Patrika Special News

Chhattisgarh News: इतिहास की जड़ें हिलीं! बस्तर में 125 साल पुराना पेड़ गिरा, शहर के पुराने वृक्षों पर खतरे की घंटी

Chhattisgarh News
जगदलपुर

MP Mahesh Kashyap: VIP संस्कृति और सरकारी प्रोटोकॉल छोड़ लुंगी पहन ट्रैक्टर चलाया, सादगी और सोच की हो रही चर्चा

Mahesh Kashyap Farming
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.