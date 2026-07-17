जगदलपुर रथयात्रा में उमड़ी भीड़ के बीच हादसा! पहिए के नीचे आई बुजुर्ग महिला, Video वायरल

Goncha Rath Yatra: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित ऐतिहासिक गोंचा महापर्व के दौरान गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। गोलबाजार के पास रथयात्रा के दौरान एक बुजुर्ग महिला का हाथ रथ के पहिए के नीचे आ गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत रथ को रुकवाया और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसकी हथेली में फ्रैक्चर की पुष्टि की है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ देर के लिए रथयात्रा भी प्रभावित रही।