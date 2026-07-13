SP Office Salary Scam: जगदलपुर SP ऑफिस सैलरी स्कैम में आया बड़ा ट्विस्ट, 2 करोड़ से बढ़कर 3.40 करोड़ पहुंची रकम

SP Office Salary Scam: 2 करोड़ से बढ़कर 3.40 करोड़ पहुंची रकम(phot0-patrika)
SP Office Salary Scam: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय से जुड़े बहुचर्चित वेतन घोटाले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में करीब दो करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का अनुमान लगाया गया था, लेकिन दस्तावेजों की गहन जांच के बाद अब यह राशि बढ़कर 3 करोड़ 40 लाख रुपये तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि जैसे-जैसे रिकॉर्ड की पड़ताल आगे बढ़ेगी, घोटाले की वास्तविक रकम और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
जांच के अनुसार वर्ष 2023 से 2026 के बीच वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। पहले इसे करीब दो करोड़ रुपये का घोटाला माना जा रहा था, लेकिन अब सामने आए नए तथ्यों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी वित्तीय रिकॉर्ड और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में पदस्थ एक बाबू ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित रूप से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। आरोप है कि वेतन से संबंधित नोटशीट की हार्ड कॉपी में छेड़छाड़ कर भुगतान की राशि में हेरफेर किया गया। इस तरीके से लंबे समय तक वित्तीय अनियमितता को अंजाम दिया जाता रहा, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा।
मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिए गए हैं। जांच एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इस पूरे फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा रकम किन खातों में ट्रांसफर की गई।
जांच अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों, बैंक लेन-देन और वेतन भुगतान के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच जारी है। ऐसे में घोटाले की राशि और बढ़ने या नए लोगों की संलिप्तता सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले को हाल के वर्षों में बस्तर संभाग के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद पूरे नेटवर्क और घोटाले की वास्तविक तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।
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