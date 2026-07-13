SP Office Salary Scam: जगदलपुर SP ऑफिस सैलरी स्कैम में आया बड़ा ट्विस्ट, 2 करोड़ से बढ़कर 3.40 करोड़ पहुंची रकम

SP Office Salary Scam: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय से जुड़े बहुचर्चित वेतन घोटाले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में करीब दो करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का अनुमान लगाया गया था, लेकिन दस्तावेजों की गहन जांच के बाद अब यह राशि बढ़कर 3 करोड़ 40 लाख रुपये तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि जैसे-जैसे रिकॉर्ड की पड़ताल आगे बढ़ेगी, घोटाले की वास्तविक रकम और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।