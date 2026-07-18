Smart Meter Protest: घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद अधिक बिजली बिल आने के आरोपों को लेकर रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जन अभियान की शुरुआत की है। शुक्रवार को बरसते बारिश के बीच महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड स्थित लाखेनगर चौक बिजली कार्यालय के सामने से इस अभियान की शुरुआत की गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में घर-घर जाकर आवेदन पत्र वितरित किए और उपभोक्ताओं से उन्हें भरकर बिजली विभाग में जमा करने की अपील की।