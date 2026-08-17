Surguja Double Murder: बेटे ने की माता-पिता की नृशंस हत्या, फिर बोरियों में लाश भरकर लगाने जा रहा था ठिकाने

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक ने अपने माता-पिता की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर नृशंस हत्या कर दी। हत्या (Father-Mother murder in Surguja) करने के बाद वह दोनों के शवों को बोरी में भरकर उन्हें ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसके भाई को यह बात पता चली तो वह घर आ गया। इसके बाद आरोपी लाश घर में ही छोडक़र फरार हो गया। सूचना पर धौरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। मंगलवार को पीएम पश्चात शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।