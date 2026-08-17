JPSC की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य का PA बीएन राम गिरफ्तार, इंटरव्यू मैनेज करने के लिए 40 लाख रुपये लेने का आरोप

अजिता भट्टाचार्य के अलावा JPSC के सदस्य अनिमा हंसदा और जमाल अहमद ने भी 9 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दिया था। यह घटनाक्रम तीनों सदस्यों को CID की ओर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद हुआ। CID ने अजिता भट्टाचार्य से 10 अगस्त को पूछताछ की थी। वहीं जमाल अहमद से 12 अगस्त को पूछताछ हुई। अनिमा हंसदा को भी एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तीनों सदस्यों की नियुक्ति सितंबर 2021 में JPSC में हुई थी।