होर्मुज नहीं चीन की नजर आर्कटिक पर, इस मामले में भारत क्या कर रहा है?

हालांकि भारत के लिए यह रास्ता चीन जितना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति की वजह से चीन इस मार्ग का ज्यादा स्वाभाविक इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ऊंची परिचालन लागत, बर्फ में चलने वाले खास जहाजों की कमी और सीमित नौवहन मौसम जैसी दिक्कतें भी सामने हैं। पर्यावरण को लेकर भी खतरा कम नहीं, क्योंकि तेल रिसाव जैसी किसी दुर्घटना की सूरत में वहां राहत कार्य बेहद मुश्किल हो सकता है। साथ ही इस मार्ग का बड़ा हिस्सा रूस के नियंत्रण में है, जिससे यूक्रेन युद्ध के बाद लगे प्रतिबंधों के चलते यह रास्ता और भी राजनीतिक बन गया है।