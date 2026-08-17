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Jharkhand Protest: तबीयत बिगड़ने के बावजूद अड़े देवेंद्र महतो, बोले- सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, फिर भी जारी रहेगा अनशन

Devendra Nath Mahato Hunger strike: भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि सदर अस्पताल में उनका ब्लड प्रेशर 84/39 दर्ज किया गया और पिछले दो दिनों से यह लगातार कम बना हुआ है। महतो के अनुसार, उन्हें सीने में दर्द, चक्कर, सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी महसूस हो रही है।
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रांची

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Anand Shekhar

Aug 17, 2026

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छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो (फोटो - एएनआई)

Devendra Nath Mahato Health Update: रांची में पिछले 24 दिनों से छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच रांची के सदर अस्पताल में इलाज करा रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की हालत उनकी भूख हड़ताल के 16वें दिन काफी बिगड़ गई।

सोमवार को जब डॉक्टरों की देखरेख में उनका ब्लड प्रेशर जांचा गया, तो वह गिरकर 84/39 हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से एक वीडियो जारी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के अधिकारों के लिए लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य की शिक्षा और भर्ती प्रणालियों में ठोस, नीति-स्तर के सुधार लागू नहीं किए जाते।

सदर अस्पताल में चल रही जांच, शरीर में मिला कीटोन

देवेंद्र नाथ महतो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अस्पताल से किए गए एक पोस्ट में अपनी मेडिकल स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों से उनका ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर से काफी नीचे बना हुआ है। इसके अलावा उन्हें सीने में तेज दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई और अत्यधिक शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है।

देवेंद्र महतो ने बताया कि मेडिकल जांच में उनके शरीर में कीटोन की मौजूदगी का भी पता चला है, जो लंबे समय तक भूखे रहने के कारण ऊर्जा की भारी कमी का संकेत है। फिलहाल, सदर अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में जरूरी मेडिकल जांच, जैसे एक्स-रे, ब्लड टेस्ट और ब्लड शुगर लेवल की जांच की जा रही है।

आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष जारी रहेगा - देवेंद्र नाथ महतो

अस्पताल के बिस्तर से सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ मौजूदा उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है। इसका पूरे आंदोलन का मकसद राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि JPSC और JSSC के उम्मीदवारों के न्याय और अधिकारों के लिए उनकी भूख हड़ताल अभी आगे भी जारी रहेगी।

देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि उनकी कोशिशें इस तात्कालिक संघर्ष से कहीं आगे तक जाती हैं। उनका लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था में ठोस सुधार देखना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों और अच्छी शिक्षा के लिए इस तरह संघर्ष न करना पड़े।

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manoj tiwari with bharat tiwari family

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Updated on:

17 Aug 2026 08:22 pm

Published on:

17 Aug 2026 07:54 pm

Hindi News / National News / Jharkhand Protest: तबीयत बिगड़ने के बावजूद अड़े देवेंद्र महतो, बोले- सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, फिर भी जारी रहेगा अनशन

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