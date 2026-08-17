Jharkhand Protest: तबीयत बिगड़ने के बावजूद अड़े देवेंद्र महतो, बोले- सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, फिर भी जारी रहेगा अनशन

Devendra Nath Mahato Health Update: रांची में पिछले 24 दिनों से छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच रांची के सदर अस्पताल में इलाज करा रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की हालत उनकी भूख हड़ताल के 16वें दिन काफी बिगड़ गई।