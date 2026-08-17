17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘थोड़ा धैर्य रखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान फिर भारत में शामिल होंगे’, बाबा रामदेव का बड़ा बयान

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक दिन फिर से भारत का हिस्सा बनेंगे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Aug 17, 2026

Baba Ramdev, Baba Ramdev Statement, Pakistan Bangladesh Afghanistan, Pakistan India, Bangladesh India, Afghanistan India, Akhand Bharat, Baba Ramdev on Pakistan

योग गुरु, बाबा रामदेव (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Baba Ramdev Statement: योग गुरु बाबा रामदेव ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन ये तीनों देश फिर से भारत में शामिल होंगे। रामदेव ने लोगों से इसके लिए थोड़ा धैर्य रखने को कहा। उन्होंने यह बयान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तरफ से हिंदुओं को लेकर की गई टिप्पणी के जवाब में दिया।

रामदेव ने सोमवार को रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम या ईसाई धर्म किसी को खतरे में नहीं है। उनके मुताबिक, देश के सम्मान और गरिमा को लेकर चिंता की जरूरत है।

वह दिन आएगा जब तीनों देश फिर भारत का हिस्सा होंगे

पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर रामदेव ने कहा कि वहां हिंदुओं ने अत्याचार और अन्याय झेला है। उन्होंने ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों से इस तरह के बयान नहीं देने को कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह दिन भी आएगा जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान फिर से भारत में शामिल होंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा।

यह बयान उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की हालिया टिप्पणी के संदर्भ में दिया। जरदारी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिंदू आबादी और 'अखंड भारत' की सोच को लेकर टिप्पणी की थी।

भारत में किसी धर्म को खतरा नहीं

रामदेव ने कहा कि भारत में हिंदू धर्म के साथ-साथ इस्लाम और ईसाई धर्म भी खतरे में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी समुदाय के साथ भविष्य में उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाने की बात भी कही। रामदेव ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे आगे होनी चाहिए और भारतीय पासपोर्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि भारतीयों को दूसरे देशों की यात्रा के लिए वीजा की जरूरत न पड़े।

सनातन धर्म और धर्मांतरण पर भी बोले रामदेव

रामदेव ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से किसी को इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने की जरूरत पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि इतिहास में कुछ लोगों ने तलवार, लालच, चमत्कार और गलतफहमियों के जरिए हिंदुओं का धर्मांतरण कराया।

उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म में सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी समस्याओं को कुछ लोगों की गलत मानसिकता से जोड़कर देखना चाहिए। उनके मुताबिक, सनातनी होने का मतलब भगवान राम की मर्यादा, भगवान कृष्ण के कर्म और भगवान शिव की पवित्रता जैसे मूल्यों को अपनाना है।

सरकार की जिम्मेदारी है व्यवस्था ठीक करना

रामदेव ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि देश की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएं सही तरीके से चलें। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और कृषि जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार के जरिए ही 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

रामदेव ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की 'दिमागी नक्सल' वाली टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक बयानों में नहीं पड़ना चाहते लेकिन बौद्धिक अराजकता फैलाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने माना कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन इसका इस्तेमाल देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए।

‘स्कूल सुधारने की बजाय BJP ने गुंडे भेजे’, अब्दुल के पिता के निधन के बाद परिवार से मिले आशुतोष रांका, सरकार से रखीं ये मांगें

ये भी पढ़ें
Ashutosh Ranka, CJP Ashutosh Ranka, Abdul Father Death, Sheikh Abdul Hafiz, CJP News, CJP West Bengal, West Bengal BJP, Bankura News, Karisumba Village, Abdul CJP Volunteer,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

स्वामी रामदेव

Updated on:

17 Aug 2026 07:05 pm

Published on:

17 Aug 2026 07:05 pm

Hindi News / National News / ‘थोड़ा धैर्य रखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान फिर भारत में शामिल होंगे’, बाबा रामदेव का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Gujarat Crime: दिनदहाड़े 43 लाख के कच्चे हीरे चोरी, ट्रेन से भाग रहे पिता-पुत्री और दामाद पकड़े गए

Botad Diamond Theft
अहमदाबाद

BJP संगठन में बड़ा बदलाव, नई टीम में 12 महिलाओं को जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

BJP Reshuffle
राष्ट्रीय

‘फेक न्यूज फैक्ट्री के सरगना की आज विदाई हो गई है’, अमित मालवीय के हटने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का BJP पर तंज

Amit Malviya, Supriya Shrinate, BJP IT Cell, Amit Malviya Removed, Amit Malviya BJP, BJP New Team 2026, BJP IT Cell Chief, BJP Organisation Reshuffle,
राष्ट्रीय

गुजरात के 4 नेताओं को भाजपा की नई टीम में बड़ी जिम्मेदारी, हेमांग जोशी बने युवा मोर्चा अध्यक्ष

BJP New Team
सूरत

PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान का किरेन रिजिजू ने किया बचाव, बोले- मनमोहन सिंह के परिवार से माफी मांगे कांग्रेस

Manmohan Singh Naxal remark, Kiren Rijiju Manmohan Singh
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.