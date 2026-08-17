‘फेक न्यूज फैक्ट्री के सरगना की आज विदाई हो गई है’, अमित मालवीय के हटने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का BJP पर तंज

सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि अमित मालवीय बीजेपी के बेहद नाकारा सोशल मीडिया प्रमुख थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मालवीय ने फर्जी खबरें चलाकर माहौल खराब किया। कांग्रेस नेत्री ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के कथित फर्जी नैरेटिव का लगातार जवाब दिया और लोगों के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इसका असर कांग्रेस की सोशल मीडिया पहुंच और एंगेजमेंट पर भी देखने को मिला। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब कई मामलों में बीजेपी से आगे हैं।