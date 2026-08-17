गुजरात के 4 नेताओं को भाजपा की नई टीम में बड़ी जिम्मेदारी, हेमांग जोशी बने युवा मोर्चा अध्यक्ष

वर्तमान में डॉ. हेमांग जोशी गुजरात प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिलने से वडोदरा भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे युवाओं को नई दिशा मिलेगी। राष्ट्रीय टीम में गुजरात से तीन नेताओं को चुना गया है। रोहन गुप्ता की राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। रोहन गुप्ता पहले कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष थे और कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। जगदीश पटेल अमराईवाड़ी से पूर्व विधायक रह चुके हैं और जमीनी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है।