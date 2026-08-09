 चिखोदरा ओवरब्रिज पर एसटी बस ने युवक को कुचला, मौके पर मौत, फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

हादसे के बाद एसटी बस चालक बस को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना की आवाज सुनकर और घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर आणंद ग्रामीण पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतक के पास मिले मोबाइल फोन की जांच के दौरान उसके पीछे पासपोर्ट आकार का फोटो मिला। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय युवकों ने फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। कुछ ही समय में मृतक की पहचान वधासी निवासी तीर्थ पटेल के रूप हुई।

पहचान होने के बाद सूचना मिलने पर वधासी के कई युवक, तीर्थ के पिता मनोज पटेल तथा अन्य रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंचे। पुत्र की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आणंद जनरल अस्पताल पहुंचाया। साथ ही दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज करने की कार्रवाई की। पुलिस फरार एसटी बस चालक की तलाश में जुटी है।