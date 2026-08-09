JPSC परीक्षा विवाद: छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार! 14वीं पीएससी प्रीलिम्स रद्द करने पर बनी सहमति, ED और CID करेगी जांच

JPSC JSSC Protests Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 16 दिनों से जारी छात्रों के जोरदार आंदोलन का असर आखिरकार देखने को मिला है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, राज्य की सोरेन सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। बातचीत के दौरान सरकार का रुख सकारात्मक रहा है और छात्रों की सबसे बड़ी मांग यानी 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) को रद्द करने पर आम सहमति बन गई है। हालांकि, इन फैसलों पर आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है।