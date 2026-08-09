10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रांची

JPSC परीक्षा विवाद: छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार! 14वीं पीएससी प्रीलिम्स रद्द करने पर बनी सहमति, ED और CID करेगी जांच

JPSC Prelims Cancellation Jharkhand: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद पर सहमति! 14वीं JPSC प्रीलिम्स रद्द करने पर सरकार तैयार, 90 दिनों में CID और ED जांच के साथ बनेगी रिफॉर्म कमेटी।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Imran Ansari

Aug 09, 2026

JPSC Prelims Cancellation Jharkhand

छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार!

JPSC JSSC Protests Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 16 दिनों से जारी छात्रों के जोरदार आंदोलन का असर आखिरकार देखने को मिला है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, राज्य की सोरेन सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। बातचीत के दौरान सरकार का रुख सकारात्मक रहा है और छात्रों की सबसे बड़ी मांग यानी 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) को रद्द करने पर आम सहमति बन गई है। हालांकि, इन फैसलों पर आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है।

90 दिनों में CID जांच पूरी करने का आश्वासन

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा में कथित धांधली से जुड़े मामले की CID जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। जांच के दौरान छात्रों की ओर से सौंपे गए दस्तावेजों, शिकायतों और अन्य सबूतों की बारीकी से जांच की जाएगी। CID इन्हीं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की पूरी पड़ताल करेगी और अगर किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी।

वित्तीय गड़बड़ी की ED करेगी जांच

परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर हुए पैसों के लेनदेन और वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस पहलू की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने पर सहमति बनी है। ED यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कथित गड़बड़ी में कहीं अवैध तरीके से पैसों का लेनदेन तो नहीं हुआ और अगर हुआ है तो इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।

पारदर्शिता के लिए बनेगी विशेष 'JPSC रिफॉर्म कमेटी'

छात्रों की मांग केवल एक परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरी भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार चाहते हैं। इसके मद्देनजर झारखंड सरकार 'JPSC सुधार' के लिए एक विशेष कमेटी का गठन करने जा रही है। इस कमेटी में छात्र प्रतिनिधियों और जाने-माने शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा, ताकि भविष्य की परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जा सके।

औपचारिक घोषणा का इंतजार

रांची में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद यह सहमति बनी है। यद्यपि 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने, ED-CID जांच और कमेटी गठन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात बन चुकी है, लेकिन अब सभी की नजरें सरकार की ओर से होने वाली आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।

JPSC-JSSC Protest: झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा, बोले- ‘इन आंसुओं की कीमत चुकानी होगी’

ये भी पढ़ें
Student Protest Ranchi.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

Updated on:

09 Aug 2026 04:21 pm

Published on:

09 Aug 2026 04:21 pm

Hindi News / Jharkhand / Ranchi / JPSC परीक्षा विवाद: छात्रों के आंदोलन के आगे झुकी सोरेन सरकार! 14वीं पीएससी प्रीलिम्स रद्द करने पर बनी सहमति, ED और CID करेगी जांच

बड़ी खबरें

View All

रांची

झारखंड

ट्रेंडिंग

JPSC-JSSC Protest: रांची में छात्रों के बीच क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी? कांग्रेस के राजेश ठाकुर ने बताई वजह

JPSC-JSSC Protest
राष्ट्रीय

‘सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट की निगरानी में हुआ CGL, इसे रद्द करना संभव नहीं’, छात्रों के प्रोटेस्ट पर बोले मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू

JSSC CGL, JSSC CGL Exam, JPSC JSSC Protest, Jharkhand Student Protest, Sudivya Kumar Sonu, JPSC Exam, JSSC Exam,
राष्ट्रीय

रांची में छात्रों के आंदोलन का बड़ा असर: JPSC के 3 सदस्यों ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल ने दी मंजूरी

JPSC-JSSC Protest news
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC Protest: सरकार ने मानी छात्रों की कई बड़ी मांगें, लेकिन CGL रद्द करने पर फंसा पेंच

jharkhand students protest
राष्ट्रीय

झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान, बोले- ‘युवाओं को न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा मिलेगी’

JPSC JSSC protest news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.