Inside Story: भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को ही क्यों मिली पंजाब की कमान? कांग्रेस हाईकमान के फैसले की बड़ी वजह

राहुल गांधी की प्रस्तावित यूनिटी बस यात्रा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके अमृतसर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जहां राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक सकते हैं। इसके बाद यात्रा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों तक पहुंचने की योजना के साथ आगे बढ़ सकती है। इसका मकसद वड़िंग, चन्नी, बाजवा समेत पार्टी के दूसरे नेताओं को एक मंच पर लाना है।