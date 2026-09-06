‘जल्द ही बड़ा सरप्राइज’, अंकित बालियान के परिवार को मिली धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

इस मामले में शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बलियान परिवार की सुरक्षा के लिए चार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही निगरानी भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया गतिविधियों के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि धमकी भरे पोस्ट खुद सत्याम कड़ियान ने किए हैं या उसके नाम पर किसी ने फर्जी अकाउंट बनाकर इन्हें पोस्ट किया है।