Baran Accident: कार-बाइक की भीषण भिड़ंत, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों का इंतजार

बारां। झालावाड़ रोड पर धौलाकुआं के समीप गुरुवार शाम कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसे में कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है तथा शवों को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया गया है। परिजनों के जयपुर से पहुंचने के बाद शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवक एक रिश्तेदार महिला की गमी में शामिल होकर लौट रहे थे।