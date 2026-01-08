8 जनवरी 2026,

बारां

Baran Accident: कार-बाइक की भीषण भिड़ंत, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों का इंतजार

बारां में गुरुवार शाम कार और बाइक की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक तीन दिन पहले हुई एक रिश्तेदार की मौत के गमी कार्यक्रम से लौट रहे थे।

बारां

image

Rakesh Mishra

Jan 08, 2026

Road Accident, Road Accident in Baran, Car-Bike Accident, Car-Bike Accident in Baran, Car-Bike Accident in Rajasthan, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इन बारां, कार-बाइक एक्सीडेंट, कार-बाइक एक्सीडेंट इन बारां, कार-बाइक एक्सीडेंट इन राजस्थान

क्षतिग्रस्त बाइक और कार। फोटो- पत्रिका

बारां। झालावाड़ रोड पर धौलाकुआं के समीप गुरुवार शाम कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसे में कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है तथा शवों को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया गया है। परिजनों के जयपुर से पहुंचने के बाद शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवक एक रिश्तेदार महिला की गमी में शामिल होकर लौट रहे थे।

बारां से बपावर की ओर जा रहे थे

जिला अस्पताल पहुंचे सदर थाना प्रभारी हीरालाल पूनिया ने बताया कि कुलदीप मोग्या बागरी (26) निवासी मनोहरपुर थाना अटरू और महेश मोग्या बागरी (27) बारां से बपावर की ओर जा रहे थे। धौलाकुआं के समीप सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई।

गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बाद में पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल परिजन जयपुर में हैं। उनके शुक्रवार को पहुंचने के बाद रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तीन दिन पहले हुई थी रिश्तेदार की मौत

सूत्रों के अनुसार 5 जनवरी को फोरलेन हाईवे पर बावड़ीखेड़ा के समीप बाइक की टक्कर से सड़क पार कर रही करीब 50 वर्षीय मोग्या बागरी समाज की महिला द्वारका बाई बागरी घायल हो गई थीं। उपचार के दौरान सोमवार को जिला अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। दोनों युवक बावड़ीखेड़ा में महिला की गमी में शामिल होकर गांव लौट रहे थे।

Baran: शहीद की प्रतिमा से लिपटकर रो पड़ी वीरांगना, माल्यार्पण करते समय हुई भावुक
बारां
Baran

08 Jan 2026 09:44 pm

Baran Accident: कार-बाइक की भीषण भिड़ंत, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों का इंतजार

बारां

राजस्थान न्यूज़

