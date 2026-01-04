4 जनवरी 2026,

कोटा

‘कोटा की बोट सफारी को प्रोमोट करेंगे…’, जानें एक्सप्रेस-वे निर्माण और कोटा टूरिज्म पर क्या बोली डिप्टी CM दिया कुमारी

Rajasthan News: कोटा में हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हाड़ौती और कोटा के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 04, 2026

Kota-Travel-Mart

फोटो: पत्रिका

Kota Hadoti Travel Mart 2026: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को सिटी पार्क के आर्ट हिल में कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट के दूसरे दिन के कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। उन्होंने मार्ट में लगी स्टॉल्स को देखा और आयोजन की सराहना की। उपमुख्यमंत्री ने स्टॉल्स पर लोगों से जानकारी ली। कोटा में पहली बार संभाग स्तरीय कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है।

मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के साथ हाड़ौती के टूरिज्म को भी प्रोमोट करेंगे। इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। सरकार की ओर से हाड़ौती को पर्यटन के नक्शे पर लाने का प्रयास है।

अभी तक पर्यटन के क्षेत्र में कुछ खास नहीं हो पाया के सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी इसका बड़ा कारण है। पर्यटक जयपुर, उदयपुर व अन्य स्थानों पर चले जाते हैं, यहां नहीं आते। अब सरकारी तौर पर किस तरह से प्रोमोट कर सकते हैं, प्रचार-प्रसार व अन्य आयोजन, जिनमें पर्यटकों को बुलाया जा सके, इस विषय पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कोटा व हाड़ौती हर टूरिस्ट के कैलेंडर में हो, उसकी प्राथमिकता में शामिल रहे, जो पर्यटक राजस्थान आए, वह हाड़ौती भी आए। उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। अब यहां एयरपोर्ट बन रहा है, इसका पर्यटन को निश्चित रूप से फायदा होगा।

बोट सफारी को करेंगे प्रोमोट

उन्होंने कहा कि पर्यटकों को देखने के लिए नई जगह चाहिए। वे कुछ नया अनुभव लेना चाहते हैं। उन्होंने चंबल में बोट सफारी की तारीफ करते हुए कहा कि चंबल सफारी की हर तरफ प्रशंसा होती है, हम लोग भी अब इन चीजों को प्रोमोट करेंगे। पर्यटन विभाग के साथ सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से प्रोमोट करेंगे।

राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से वह सब कुछ है, जिसे दुनिया देखना चाहती है, झील, मरुस्थल, हैरिटेज, नेचर, वाइल्ड लाइफ, स्मारक, फोर्ट्स, रूरल टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म सब कुछ है। किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है। जानकारी का अभाव सबसे बड़ी कमी है। पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी।

एक्सप्रेस-वे पर कर रहे काम

प्रदेश में हाईवे निर्माण में सुस्ती को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने 9 एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की थी, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये बनकर तैयार होंगे। राज्य मार्गों को नेशनल हाई-वे में बदलने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व सांसद इज्यराज सिंह व होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी मौजूद रहे। स्टॉल्स पर उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Jan 2026 11:10 am

Published on:

04 Jan 2026 11:09 am

