‘कोटा की बोट सफारी को प्रोमोट करेंगे…’, जानें एक्सप्रेस-वे निर्माण और कोटा टूरिज्म पर क्या बोली डिप्टी CM दिया कुमारी

प्रदेश में हाईवे निर्माण में सुस्ती को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने 9 एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की थी, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये बनकर तैयार होंगे। राज्य मार्गों को नेशनल हाई-वे में बदलने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व सांसद इज्यराज सिंह व होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी मौजूद रहे। स्टॉल्स पर उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।