Kota Gharial Sanctuary : कोटा की जनता को मिला बड़ा तोहफा, 1000 मीटर भूमि हुई घड़ियाल सेंचुरी मुक्त, जानें क्या होंगे फायदे

Kota Gharial Sanctuary : राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर चम्बल नदी से एक हजार मीटर (एक किलोमीटर) के क्षेत्र को राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य से मुक्त कर दिया है। अधिसूचना के तहत 6 राजस्व गांवों को घड़ियाल क्षेत्र से मुक्त (डी-नोटिफाइड) किया गया है। अब कोटा बैराज से हैंगिंग ब्रिज तक घड़ियाल सेंचुरी का क्षेत्र चम्बल से शून्य क्षेत्र में माना जाएगा। इससे इस क्षेत्र की एक लाख से अधिक की आबादी को फायदा होगा। अर्से से क्षेत्र के नागरिक क्षेत्र को घड़ियाल मुक्त करने की मांग उठा रहे थे।