3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Gharial Sanctuary : कोटा की जनता को मिला बड़ा तोहफा, 1000 मीटर भूमि हुई घड़ियाल सेंचुरी मुक्त, जानें क्या होंगे फायदे

Kota Gharial Sanctuary : कोटा की जनता को नए साल का बड़ा तोहफा मिला। कोटा शहर की 1000 मीटर भूमि घड़ियाल सेंचुरी मुक्त हो गई है। इससे एक लाख से अधिक की आबादी को फायदा होगा। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जानें इस फैसले से किसे और क्या फायदा मिलेगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 03, 2026

Kota people big gift 1000 meters land freed from Gharial sanctuary Know about benefits of this decision

राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य। फोटो पत्रिका

Kota Gharial Sanctuary : राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर चम्बल नदी से एक हजार मीटर (एक किलोमीटर) के क्षेत्र को राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य से मुक्त कर दिया है। अधिसूचना के तहत 6 राजस्व गांवों को घड़ियाल क्षेत्र से मुक्त (डी-नोटिफाइड) किया गया है। अब कोटा बैराज से हैंगिंग ब्रिज तक घड़ियाल सेंचुरी का क्षेत्र चम्बल से शून्य क्षेत्र में माना जाएगा। इससे इस क्षेत्र की एक लाख से अधिक की आबादी को फायदा होगा। अर्से से क्षेत्र के नागरिक क्षेत्र को घड़ियाल मुक्त करने की मांग उठा रहे थे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इस क्षेत्र में 40 हजार से अधिक मकानों को अब तक पट्टे का इंतजार था। राज्य के वन विभाग के विशिष्ट शासन सचिव बीजो जॉय ने राज्यपाल की आज्ञा से अधिसूचना जारी करते हुए हैंगिंग ब्रिज से कोटा बैराज तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य से विमुक्त कर दिया है। इसमें कुल 732 हैक्टेयर भूमि को घडियाल सेंचुरी से निकाला गया है।

अधिसूचना के अनुसार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय वन्यजीव मंडल के अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य की अधिसूचित सीमा में परिवर्तन करते हुए यह भूमि डी नोटिफाइड की गई है। इसमें सबसे अधिक शिवपुरा की 320 की हैक्टेयर जमीन मुक्त की गई है।

यह होगा फायदा

1- मकानों, दुकानों व अन्य व्यावसायिक निर्माण के लिए केडीए, नगर निगम से अनुमति मिल सकेगी।
2- आवासीय और व्यावसायिक परिसरों के पट्टे मिल सकेंगे।
3- बैंकों से मकान खरीदने और बनाने के लिए ऋण की सुविधा मिल सकेगी।
4- सेल परमिशन भी मिल सकेगी।

पर्यटन को भी लगेंगे पंख, बन सकेंगे होटल

यह क्षेत्र चम्बल नदी के पास होने से चम्बल व्यू वाले होटल और रिसॉर्ट बन सकेंगे। यहां पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगी। इससे बड़े निवेश की संभावना बनी रही है। इस क्षेत्र में जमीनों की कीमतों को भी पंख लगेंगे।

हर बार चुनावी मुद्दा

पिछले कई चुनावों में शिवपुरा व अन्य क्षेत्र को घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त करवाने का मुद्दा छाया रहता था। जनप्रतिनिधि हर बार इस बारे में वादे भी करते थे। आखिर अब लम्बे प्रयास के बाद यह क्षेत्र मुक्त हो पाया है।

विमुक्त किया गया क्षेत्र

राजस्व गांव - विमुक्त क्षेत्र (हैक्टेयर में)
किशोरपुरा 208.56
दौलतगंज उर्फ नयागांव 12.12
गुमानपुरा 3.93
शिवपुरा 320
रामपुरा 0.7
सकतपुरा 186.36
राष्ट्रीय चम्बल घडि़याल अभयारण्य से निकाला गया कुल क्षेत्रफल 732.00 हैक्टेयर
(विमुक्त क्षेत्र हैक्टेयर में)

लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से हो पाया है संभव

कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की शिवपुरा बस्ती समेत अन्य क्षेत्र को घड़ियाल सेंचुरी मुक्त करवाने की मांग अर्से से की जा रही थी। लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है।
संदीप शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण

लम्बी प्रक्रिया के बाद हुआ यह क्षेत्र घड़ियाल सेंचुरी मुक्त

हम लगातार प्रयासरत थे कि कैसे लोगों को अपनी छत के पट्टे मिले। लम्बी प्रक्रिया के बाद यह क्षेत्र घड़ियाल सेंचुरी मुक्त हो गया है। बड़ी आबादी वाला यह क्षेत्र भी विकास के मामले में कोटा के बाकी हिस्सों के साथ कदमताल कर सकेगा।
ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष

ये भी पढ़ें

New Delimitation : राजस्थान में बाड़मेर-बालोतरा जिले का फिर बदला भूगोल, बायतु-गुड़ामालानी विधानसभा नए जिले में शामिल
बाड़मेर
Rajasthan Barmer-Balotra district geography again changed Baytu and Gudamalani constituencies Included new district causing a stir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 11:54 am

Published on:

03 Jan 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Gharial Sanctuary : कोटा की जनता को मिला बड़ा तोहफा, 1000 मीटर भूमि हुई घड़ियाल सेंचुरी मुक्त, जानें क्या होंगे फायदे

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा में घने कोहरे के बीच बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी 48 यात्रियों से भरी बस; मच गई चीख-पुकार

Road-accident-in-Kota
कोटा

Rajasthan Weather : अधिकतम तापमान गिरने से बढ़ी सर्दी, अलाव बने सहारा

Kota Weather
कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, उड़द व लहसुन के भाव तेज

कोटा

Good News: नए साल में कोटा को नगर निगम का बड़ा तोहफा, अब एक साथ मिलेगी ये सुविधाएं

Nagar-Nigam
कोटा

Rajasthan: कांग्रेस पार्टी से विधायक का टिकट दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, आरोपी यूपी से गिरफ्तार

MLA ticket Fraud
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.