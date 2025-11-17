Rajasthan : डूंगरपुर के बनकोड़ा में पैंथर की दहशत, आखिर वन विभाग ने लगाया पिंजरा

Rajasthan : डूंगरपुर के बनकोड़ा कस्बे के चौहान बस्ती क्षेत्र में पैंथर व उसके शावक की उपस्थिति को देख आखिर रविवार दोपहर में वन विभाग ने पैंथर के मूवमेंट क्षेत्र का मौका मुआयना कर पिंजरा लगा दिया है। राजस्थान पत्रिका में 10 नवम्बर को 'बनकोड़ा में पैंथर की दस्तक से दहशत, हरकत में विभाग तथा 16 नवम्बर को’ वन विभाग के पिंजरे का इंतजार कर रहे लोग’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।