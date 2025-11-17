Rajasthan : डूंगरपुर के बनकोड़ा में पैंथर की दहशत, आखिर वन विभाग ने लगाया पिंजरा

बनकोड़ा। बनकोड़ा के चौहान मोहल्ले में पैंथर के मूवमेंट क्षेत्र में लगाया पिंजरा। फोटो पत्रिका
Rajasthan : डूंगरपुर के बनकोड़ा कस्बे के चौहान बस्ती क्षेत्र में पैंथर व उसके शावक की उपस्थिति को देख आखिर रविवार दोपहर में वन विभाग ने पैंथर के मूवमेंट क्षेत्र का मौका मुआयना कर पिंजरा लगा दिया है। राजस्थान पत्रिका में 10 नवम्बर को 'बनकोड़ा में पैंथर की दस्तक से दहशत, हरकत में विभाग तथा 16 नवम्बर को’ वन विभाग के पिंजरे का इंतजार कर रहे लोग’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।
इसके बाद वन विभाग हरकत में आया। रविवार दोपहर में पैंथर के मूवमेंट क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया है। पिंजरे के दूसरे भाग में कुत्ते को रखा है, जिससे पैंथर शिकार को देखकर पिजरे में आ जाए।
इस मौके पर राजेन्द्रपाल सिंह शक्तावत, सुनील, विजयसिंह चौहान, नाथुसिंह चौहान, नरेन्द्रसिंह चौहान, यशपालसिंह चौहान, लोकेन्द्रसिंह चौहान उपस्थित रहे।
ज्ञातव्य है कि बनकोड़ा के चौहान मोहल्ले में विजयसिंह चौहान के मकान के पीछे ही पहाड़ी है तथा जंगल होने से पैंथर का मूवमेंट लगातार बना रहता है। 9 नवम्बर को मध्य रात्रि के बाद पैंथर ने मकान के पीछे स्थित पहाड़ी पर गाय के बछड़े का शिकार किया था।
