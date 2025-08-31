Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Dungarpur : डूंगरपुर में पैंथर का आतंक, रोज कर रहा मवेशियों का शिकार, दहशत में पशुपालक

Dungarpur : डूंगरपुर के साबला पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पाटनपुरा में पैंथर ने आतंक मचा रखा है। पशुपालकों में दहशत फैल गई है।

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 31, 2025

Dungarpur Panther Terror Hunting Cattle Every Day Cattle Keepers Panic
फाइल फोटो पत्रिका

Dungarpur : डूंगरपुर के साबला पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पाटनपुरा में पैंथर ने आतंक मचा रखा है। पैंथर प्रतिदिन पशुपालकों के पशुबाड़े में बंधे मवेशियों को शिकार कर रहा है। पशुपालकों में दहशत फैल गई है।

बीते 2 माह में 15 से अधिक गाय व 20 से अधिक बकरियों का किया शिकार

पशुपालकों ने वन विभाग के अधिकारियों को पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग कर रखी हैं, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी से पैंथर हर दिन पशुओं को शिकार बना रहा है। ग्रामीणों में हेमराज, गोविंद, थावरा, रमेश, राजेन्द्र, रजिया ने बताया कि पैंथर जंगल से निकल कर आबादी क्षेत्र में घुसकर काश्तकारों व पशुपालकों के बाड़े में बंधे गाय व बकरियों को रोजाना शिकार कर रहा है। पिछले दो माह में 15 से अधिक गाय व 20 से अधिक बकरियों का शिकार हो चुका हैं।

जानकारी के बावजूद अंजान बन रहा विभाग

विभाग को जानकारी देने के बावजूद अनदेखी की जा रही हैं। पैंथर के रात को रोजाना आबादी क्षेत्र में आने से डर बना हुआ है। ऐसे में पिंजरा लगाकर पैंथर को जल्द पकड़ा जाए।

2 माह से पैंथर के आतंक से परेशान ग्रामीण

शांतिलाल मीणा ने बताया कि ग्रामीण पिछले दो महीनों से पैंथर के आतंक से परेशान हैं। अब तक पीड़ित पशुपालक व काश्तकारों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली।

Published on:

31 Aug 2025 01:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : डूंगरपुर में पैंथर का आतंक, रोज कर रहा मवेशियों का शिकार, दहशत में पशुपालक

