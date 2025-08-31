Dungarpur : डूंगरपुर में पैंथर का आतंक, रोज कर रहा मवेशियों का शिकार, दहशत में पशुपालक

पशुपालकों ने वन विभाग के अधिकारियों को पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग कर रखी हैं, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी से पैंथर हर दिन पशुओं को शिकार बना रहा है। ग्रामीणों में हेमराज, गोविंद, थावरा, रमेश, राजेन्द्र, रजिया ने बताया कि पैंथर जंगल से निकल कर आबादी क्षेत्र में घुसकर काश्तकारों व पशुपालकों के बाड़े में बंधे गाय व बकरियों को रोजाना शिकार कर रहा है। पिछले दो माह में 15 से अधिक गाय व 20 से अधिक बकरियों का शिकार हो चुका हैं।