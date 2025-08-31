Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh : नकली शराब फैक्टरी पकड़ी गई, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सहित 6 गिरफ्तार

Chittorgarh : चित्तौड़गढ़ में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई। युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

चित्तौड़गढ़

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 31, 2025

Chittorgarh Fake Liquor Factory Caught Six Arrested including Yuva Congress state general secretary
अवैध शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार युवक कांग्रेस का प्रदेश महासचिव व अन्य। पत्रिका फोटो

Chittorgarh : आबकारी विभाग ने अवैध रूप से नकली शराब बनाने की एक फैक्टरी पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में शराब बनाने के काम आने वाली सामग्री जब्त की। टीम ने युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रकाश जाट मेवदा सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को कपासन स्थित न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया।

कई ब्रांड की नकली शराब जब्त की

जिला आबकारी अधिकारी चित्तौड़गढ़ गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में गठित टीमों ने कई स्थानों पर दबिश देकर विभिन्न ब्रांड की 101 पेटियों में 960 लीटर अवैध शराब, विभिन्न ब्रांड की 188 बीयर की बोतलें, 18 केन बीयर, 27 बोतलें अंग्रेजी शराब, प्लास्टिक जरिकेन में भरा लगभग 20 लीटर स्प्रिट और अन्य सामान जब्त किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : अलवर में शर्मनाक घटना, 10 वर्षीय बालक को मारा-पीटा, दबंगों ने चटाया थूक
अलवर
Alwar a shameful incident 10-year-old boy was beaten up and made to lick spit FIR
अवैध शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार युवक कांग्रेस का प्रदेश महासचिव । पत्रिका फोटो

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने पावली निवासी प्रहलाद जायसवाल, बैणीपुरिया निवासी रविन्द्र सिंह राठौड़, उदयपुर निवासी नरेन्द्रसिंह, सिहाणा निवासी नरेन्द्रसिंह व उदयलाल सुवालका को दबिश देकर गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : शिक्षक दंपती ने किया गजब का काम, अब शिक्षा विभाग वसूलेगा वेतन के 8.48 करोड़ रुपए, नोटिस जारी
बारां
Rajasthan Baran Teacher Couple Amazing Work Now Education Department will Recover 8.48 crore Rupees of Salary Notice issued

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2025 10:37 am

Published on:

31 Aug 2025 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh : नकली शराब फैक्टरी पकड़ी गई, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सहित 6 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.