पोकरण : गाड़ी व बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, गिरफ्तारी की मांग.. शव उठाने से इनकार

पोकरण कस्बे से करीब 7 किलोमीटर दूर फलसूंड रोड पर बुधवार को सुबह करीब 11 बजे एक गाड़ी व बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार एक बाइक पर सवार फलसूंड क्षेत्र के रूपसर निवासी समंदर कुमार (19) पुत्र दलाराम भील बुधवार को सुबह कस्बे से फलसूंड रोड की तरफ जा रहा था।
इस दौरान कस्बे से 7 किलोमीटर दूर बांकना फांटा के पास सामने से आ रही एक गाड़ी की बाइक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिससे बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही गाड़ी भी सड़क किनारे पलट गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल युवक को पोकरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक मालाराम पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और शव अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। साथ ही परिजनों को सूचना दी।
घटना के बाद कैलाश भील ऊजला, देव चौहान, पपुराम भील, भागीरथ झलारिया, दुर्गाराम दांतल सहित बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने गाड़ी के चालक पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का आरोप लगाने व दुर्घटनाकारित करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के आगे धरना शुरू कर दिया और शव उठाने से इनकार कर दिया। सूचना पर पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ भी यहां पहुंचे। उन्होंने धरनार्थियों से बातचीत की और शीघ्र गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया, लेकिन लोग आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी पर अड़ गए। उन्होंने बताया कि जब तक आरोपी चालक गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा और शव नहीं उठाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग