पोकरण : गाड़ी व बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, गिरफ्तारी की मांग.. शव उठाने से इनकार

घटना के बाद कैलाश भील ऊजला, देव चौहान, पपुराम भील, भागीरथ झलारिया, दुर्गाराम दांतल सहित बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने गाड़ी के चालक पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का आरोप लगाने व दुर्घटनाकारित करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के आगे धरना शुरू कर दिया और शव उठाने से इनकार कर दिया। सूचना पर पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ भी यहां पहुंचे। उन्होंने धरनार्थियों से बातचीत की और शीघ्र गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया, लेकिन लोग आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी पर अड़ गए। उन्होंने बताया कि जब तक आरोपी चालक गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा और शव नहीं उठाया जाएगा।