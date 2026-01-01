Baran: शहीद की प्रतिमा से लिपटकर रो पड़ी वीरांगना, माल्यार्पण करते समय हुई भावुक

Martyr Rajmal Meena Death Anniversary: बारां जिले में शहीद राजमल मीणा के बलिदान दिवस पर बुधवार को एक भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर स्थित उद्यान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान शहीद की वीरांगना कमलेश देवी जैसे ही प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचीं, वे अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख सकीं। माल्यार्पण करते समय अचानक उनकी आंखें भर आईं और वे शहीद की प्रतिमा से लिपटकर रो पड़ीं। इस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं।