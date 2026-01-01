1 जनवरी 2026,

गुरुवार

बारां

Baran: शहीद की प्रतिमा से लिपटकर रो पड़ी वीरांगना, माल्यार्पण करते समय हुई भावुक

बारां में शहीद राजमल मीणा के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भावुक पल सामने आया। दरअसल वीरांगना कमलेश देवी शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अपने आंसू नहीं रोक सकीं और प्रतिमा से लिपटकर रो पड़ी।

बारां

image

Akshita Deora

Jan 01, 2026

Baran

शहीद की प्रतिमा से लिपटकर रो पड़ी वीरांगना (फोटो: पत्रिका)

Martyr Rajmal Meena Death Anniversary: बारां जिले में शहीद राजमल मीणा के बलिदान दिवस पर बुधवार को एक भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर स्थित उद्यान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान शहीद की वीरांगना कमलेश देवी जैसे ही प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचीं, वे अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख सकीं। माल्यार्पण करते समय अचानक उनकी आंखें भर आईं और वे शहीद की प्रतिमा से लिपटकर रो पड़ीं। इस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब

शहीद राजमल मीणा के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सेना के जवान और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। सभी ने शहीद के अदम्य साहस और देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति का माहौल बना रहा और लोगों ने शहीद की कुर्बानी को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया।

सेना के जवानों ने दी गार्ड ऑफ ऑनर

कार्यक्रम के दौरान फर्स्ट बटालियन जंगी पलटन और 22 ग्रेनेडियर बटालियन के जवानों ने कर्नल रविन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में शहीद राजमल मीणा की प्रतिमा पर पुष्पचक्र और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद को सलामी दी। इस दौरान पूरा परिसर ‘भारत माता की जय’ और ‘शहीद अमर रहें’ के नारों से गूंज उठा।

वीरांगना का किया सम्मान

जिला सैनिक कल्याण परिषद, कोटा की ओर से भी शहीद की प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित किया गया। कार्यक्रम में शहीद की वीरांगना कमलेश मीणा को सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि शहीदों के परिवार देश का गौरव होते हैं और समाज हमेशा उनके साथ खड़ा है। कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने शहीद राजमल मीणा के जीवन और उनके बलिदान पर प्रकाश डाला।

01 Jan 2026

बारां

राजस्थान न्यूज़

अब तक करीब 600 पुलिसकर्मी व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण में जिले के समस्त पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के साथ ही सीओ कार्यालय, एसपी आफिस, कन्ट्रोल रुम समेत समस्त जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को अत्याधुनिक हथियार चलाने का वार्षिक प्रशिक्षण किशनगंज के पास रामगढ़ क्षेत्र में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से जहां पुलिस की वेपन संचालन की निरन्तरता बनाए रखने के साथ ही दक्षता को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। जिले के रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियारो की दक्षता के लिए पुलिस विभाग ने 11 दिसम्बर से अभ्यास शुरु करवाया है। यह 30 दिसम्बर तक जारी रहेगा।
