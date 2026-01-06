6 जनवरी 2026,

बारां

हाइवे पर ट्रक पलटा तो सडक़ पर बिखरी मक्का बटोरने के लिए जुट गए ग्रामीण

ग्राम वासियों ने बताया कि गांव से होकर निकल रहे रोड पर अधिक घुमाव होने से इस स्थान पर आए दिन वाहन पलटने से दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। घटना में ट्रक पलटने से उसमें लदी बोरियां सडक़ पर बिखर गईं। मक्का बटोरने के लिए बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच गए।

बारां

image

Mukesh Gaur

Jan 06, 2026

ग्राम वासियों ने बताया कि गांव से होकर निकल रहे रोड पर अधिक घुमाव होने से इस स्थान पर आए दिन वाहन पलटने से दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। घटना में ट्रक पलटने से उसमें लदी बोरियां सडक़ पर बिखर गईं। मक्का बटोरने के लिए बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच गए।

source patrika photo

अटरू के पास अर्डांद में नेशनल हाइवे 90 के घुमाव पर हुआ असंतुलित

अटरू. नेशनल हाइवे 90 पर अर्डान्द में सोमवार को घुमाव पर मक्का से भरा ट्रक पलट गया। ग्राम वासियों ने बताया कि गांव से होकर निकल रहे रोड पर अधिक घुमाव होने से इस स्थान पर आए दिन वाहन पलटने से दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। घटना में ट्रक पलटने से उसमें लदी बोरियां सडक़ पर बिखर गईं। मक्का बटोरने के लिए बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि कवाई प्लांट से राख भरकर निम्बाहेड़ा और ब्यावरा की तरफ जाने वाले ट्रक अक्सर ड्राइवरों की लापरवाही के कारण घुमावदार मोड़ों पर पलट जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन दुर्घटनाओं में कई बार जनहानि भी हुई है, लेकिन अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज होने के कारण लापरवाह ड्राइवरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। गांव के लोगों ने बताया कि शनिवार को गांव में हाइवे के घुमाव पर पलटे कैप्सूल ट्रक को सीधा करने के लिए चार क्रेन मंगवाई गई थीं। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति भी बनी रही। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि नशे में या लापरवाही से ट्रक, कैप्सूल और अन्य वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

Hindi News / Rajasthan / Baran / हाइवे पर ट्रक पलटा तो सडक़ पर बिखरी मक्का बटोरने के लिए जुट गए ग्रामीण

